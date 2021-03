현대차그룹, SK·포스코와 CEO 협의체 '한국판 수소委' 설립 추진

수소전기차 1500대 전환 및 초고속 전기차 충전 인프라 보급 공동추진

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹과 SK그룹이 수소 사업 분야에서 다각도의 협력을 강화한다. 양사는 수소전기차 및 충전 인프라 구축 외에도 '한국판 수소위원회(K-Hydrogen Council) 설립 등 수소경제 생태계 구축에 본격 착수한다.

양 그룹은 2일 오후 인천시 서구 SK인천석유화학에서 열린 제3차 수소경제위원회에 앞서 정의선 현대차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장 등 주요 경영진 간 면담을 갖고 수소 생태계 확대를 논의하기 위한 간담회를 개최했다.

이날 간담회엔 양사 최고경영자 외에도 공영운·장재훈 현대차 사장, 조성환 현대모비스 사장, 김세훈 현대차 부사장, 장동현 SK㈜ 사장, 추형욱 SK E&S사장, 최윤석 SK인천석유화학 사장 등 주요 경영진이 총출동 했다.

양 그룹은 먼저 수소전기차 보급을 확대하기 위해 다양한 비즈니스 모델을 발굴한다. 우선 SK그룹 사업장에서 운영 중인 차량 1500여대를 현대차가 생산한 수소전기차로 점진적 전환 할 예정이며, 수소카고트럭(2022년 예정), 수소트랙터(2024년 예정) 등 수소상용차를 현대차그룹이 제공하고 SK그룹이 활용하는 방안 등을 협의했다.

초고속 전기차 충전 인프라 구축도 함께 추진한다. 올해 말까지 인천·울산 지역의 물류 서비스 거점인 SK내트럭하우스에 상용차용 수소충전소를 각 1기씩 설치하며, 전국 SK 주유소에 수소 충전기를 설치하기 위한 구체적 협력방안도 지속 협의한다. 또 SK주유소 등에 전기차 급속 충전기(200㎾급)을 설치하는 방안도 논의한다.

아울러 양 그룹은 포스코그룹과 함께 상반기 중 국내 기업간 수소 사업 협력을 위한 CEO 협의체인 한국판 수소위원회 설립도 추진한다. 현대차가 최근 포스코완 수소 관련 기술 개발 협력을, SK그룹과는 다각도의 협력방안을 논의한 가운데, 개별기업 차원을 넘어 수소산업과 관련한 전방위적 협력체계를 구축하기 위한 것으로 풀이된다.

현대차그룹은 "(수소 관련 주요 기업과의 협업은) 수소가 탄소중립 달성의 핵심이라는 점에 공감하고 개별 기업 차원을 넘어 분야를 망라하는 전방위적인 협력을 통해서만 진정한 수소사회의 실현이 가능하다고 판단했기 때문"이라고 설명했다.

양사는 이에 앞서도 현대차·기아의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP의 1차 배터리 공급사로 SK이노베이션을 선정하는 등 SK그룹과 친환경차 분야에서의 협력을 강화하고 있다.

현대차는 지난 2013년 세계 최초의 수소전기차 양산을 시작으로 오는 2030년까지 연간 수소전기차 50만대, 수소연료전지시스템 70만기를 생산하겠다는 목표를 내건 바 있다. SK그룹 역시 지난해 12월 수소사업추진단을 출범시키고 국내 수소사업 추진 및 글로벌 시장 진출을 본격화 하겠단 청사진을 제시했다.

정 회장은 "수소는 에너지원일 뿐만 아니라 에너지의 저장체로도 활용할 수 있어 탄소 중립 시대의 에너지 화폐 역할을 수행할 것으로 기대한다"면서 "SK그룹과의 협력을 통해 수소의 생산, 유통, 활용이 유기적으로 이뤄지는 건전한 수소 생태계를 구축하고, 성공적인 에너지 전환을 통한 수소사회의 실현을 한 발 앞당길 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr