하나저축銀 "돌아온 휴면손님 최대 100만원 캐시백"

[아시아경제 성기호 기자] 하나저축은행이 오는 7월 31일까지 휴면손님에게 환영의 뜻을 전하기 위한 ‘웰컴백 이벤트’를 매달 실시한다고 2일 밝혔다.

?휴면손님은 하나저축은행 보통예금계좌 보유 손님 중 잔액이 0원이고 대출계좌를 미보유한 개인손님이며, 이들 중 매월 2천명을 이벤트 대상자로 선정한다.

?선정된 휴면손님 중 이벤트 참여 손님을 대상으로 월말까지 보통예금 계좌 30만원 이상 잔액을 유지한 손님 5명을 추첨하여 1명에게는 100만원, 4명에게는 5만원의 캐시백을 제공한다.

?또한 이벤트 참여 손님 중 하나멤버스 기존회원 및 신규가입 회원 100명을 별도 추첨하여 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 증정하며, 하나멤버스 회원 전원에게 ‘100 하나머니’가 일괄 지급된다. 이에 더해 이벤트 대상자로 선정된 2000명의 손님 전원에게는 매월 마지막 영업일에 하나저축은행 보통예금 계좌로 100원이 자동 입금된다.

웰컴백 이벤트 선정 여부는 하나원큐 저축은행 앱에서 확인 가능하며, 이벤트 참여는 하나원큐 저축은행 앱 뿐만 아니라 하나멤버스 앱을 통해서도 가능하다.

?하나저축은행 관계자는 “이번 이벤트를 통해 일상 속 소소한 재미를 제공함과 더불어 다시 하나저축은행을 찾아주신 손님들께 소소하지만 확실한 금융혜택을 제공하고자 한다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr