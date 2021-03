양천구, 새 학기 대비 학교방역 도우미 인력지원

안전한 등교 위해 65개 유치원과 초·중·고에 방역도우미 배치...등·하교 발열체크, 물품 소독 등 생활 방역 지원

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 신학기 개학에 맞춰 학생들의 안전한 교육 환경 조성을 위해 지역내 65개 유치원 및 초·중·고등학교에 방역 도우미를 1명씩 지원한다.

구는 지난해도 지역내 50여 개의 학교에 희망일자리를 통해 방역매니저 인력을 지원한 바 있다.

구는 지역내 유치원 및 초·중·고등학교를 대상으로 수요조사, 유치원 16개소, 초등학교 29개소, 중학교 10개소, 고등학교 10개소, 총 65개 지원학교를 확정, 학교별 등·하교 시간대를 파악, 근무시간을 탄력적으로 조정했다.

서울시 일자리사업을 활용한 학교 방역 도우미는 2월 말부터 7월 말까지 약 5개월 동안 하루 4시간씩 주 5일간 근무한다. 주요역할은 등·하교 학생들의 발열체크, 이동수업 및 점심시간 거리 두기 안내, 물품 소독 등 학생들이 생활 방역을 유지할 수 있도록 돕는 것이다.

지난달 22일 방역 도우미를 대상으로 학생안전을 최우선으로 하는 현장의 특수성을 강조한 사전 교육이 진행됐다. 이들은 개학 전에는 교내 시설에 대한 집중 방역을 함께하고, 개학 후에는 방역 도우미의 역할을 다할 예정이다.

김수영 양천구청장은 “온라인 원격 교육으로 학생들 간 학습격차에 대한 학부모들의 불안감이 커지고 있어 안전한 등교개학에 대한 기대가 큰 상황”이라며 “방역 도우미 지원을 통해 방역이 더욱 철저하게 이루어져 학생들이 안전하게 학업에 전념하고 학부모는 안심할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

