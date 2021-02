G마켓, 휠라 온라인 쇼케이스…신제품 단독 선론칭

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓은 오는 7일까지 ‘휠라’ 브랜드 쇼케이스’를 진행한다고 1일 밝혔다. 2021년 봄/여름(21SS) 신제품을 단독으로 선론칭하고 다양한 사은 이벤트도 선보인다.

이번 쇼케이스는 휠라의 브랜드 탄생 110주년을 맞이해 기획된 행사로 언택트 시대를 반영하여 고객에게 특별한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 마련했다. 운동화 라인으로는 캔버스 소재를 사용해 산뜻하고 가볍게 연출할 수 있는 ‘휠라스캔라인’, 스트릿 패션과 캐주얼 감성을 동시에 느낄 수 있는 ‘샌드블라스트 로우’ 운동화가 있다. 약 3.5cm의 굽에 둥근 디자인이 귀여운 ‘휠라 룰즈’도 선보인다.

매일 최대 10만원 할인쿠폰도 제공한다. 행사 기간 동안 G마켓 전체 고객에게 ‘20% 할인쿠폰’을, 프리미엄 멤버십 스마일클럽 회원에게 ‘22% 할인쿠폰’을 제공한다. 1만원 이상 구입 시 최대 10만원까지 할인 적용된다. 해당 쿠폰은 ID당 매일 3회씩 다운로드 가능하다.

‘휠라 베스트 포토상품평 이벤트’도 실시한다. 행사 기간 동안 신제품을 구입하고 포토 상품평을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 ‘휠라 코트 에코백(100명)’을 증정한다.

G마켓 관계자는 “휠라 신상품을 언택트로 가장 빠르고 편리하게 구입할 수 있도록 이번 행사를 기획했다”며 “앞으로도 프리미엄 패션브랜드의 신상품 및 스테디셀러를 단독 혜택으로 계속 선보일 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr