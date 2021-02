[인사] 동의대학교

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▲ 인문사회과학대학장 겸 행정복지대학원장 겸 교육대학원장 전윤숙 ▲ 예술디자인체육대학장 강재철 ▲ 사무처장 고창호 ▲ 관리처장 황경규 ▲ 동의언론사주간 최연주 ▲ 대학혁신지원사업단 연구·산학협력혁신센터소장 박충무 ▲ 대학혁신지원사업단 지역사회협력·대학문화혁신센터소장 윤현서 ▲ 인문사회연구소장 강경구 ▲ 지방자치연구소장 류상일 ▲ 경제경영전략연구소장 김상조 ▲ 용접인력양성센터장 박영도 ▲ 부동산대학원부원장 윤지석 ▲ 행정감사팀장 이상식 ▲ 경리팀장 조상호 ▲ 시설관리팀장 김종현 ▲ 안전관리팀장 박병준 ▲ IPP사업단 듀얼공동훈련센터 실장 김형원 ▲ 기술이전센터 실장 윤대현 ▲ 인문사회과학대학 행정지원실장 김강태 ▲ 의료보건대학 행정지원실장 정치호 ▲ 한의과대학 행정지원실장 김재덕 ▲ 중앙도서관 학술정보팀장 이석원 ▲ 중앙도서관 의학분관 실장 김창유 ▲ 체육진흥단 실장 황찬호 ▲ 평생교육원 행정지원실장 김형두 ▲ 교무팀 과장 박병일 ▲ 장학지원팀 과장 윤태수 ▲ 공과대학 행정지원실 과장 신용삼 ▲ 동의지천교양대학 행정지원실 과장 조성민 ▲ 전산정보원 정보화개발팀 과장 정용안 ▲ 평생교육원 행정지원실 과장 양식민

