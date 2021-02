제주 첫 코로나19 백신 접종 시작…요양병원·시설 3193명

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도는 26일 오전 9시부터 제주 지역 코로나19 백신 1차 접종 대상인 요양병원 1개소 70명, 요양시설 2개소 80명의 백신(아스트라제네카) 접종이 시작됐다고 밝혔다.

1차 접종 전체 대상은 요양병원 9개소와 요양시설 27개소로, 내달 18일까지 순착적으로 접종이 완료될 예정이다.

이번 1차 접종 대상자는 요양병원과 요양시설의 65세 미만 입소자 및 종사자 총 3193명이다.

제주 지역 1차 백신 접종 배정물량은 대상자보다 많은 3900회 분으로, 지난 25일 오전 6시께 제주항을 통해 제주도로 도착해 보건소·요양병원에 수송·보관돼 왔다.

1차 접종 후 남은 물량은 2차 접종에 사용된다.

1분기 제주 지역 접종 대상은 총 9819명으로 추정된다.

요양병원·요양시설 등 입소·종사자에 대한 접종이 끝나면 고위험 의료기관 종사자 3551명, 코로나19 1차 대응요원 889명, 코로나19 환자 치료병원 종사자 2186명의 접종이 이뤄진다.

2분기에는 코로나19 취약시설 입소자 및 종사자, 의료 기관 종사자, 65세 이상 노인 등 순으로 진행된다.

19~64세 일반 성인은 오는 3분기로 예정돼 있다.

고영권 정무부지사는 이날 오전 9시 접종을 시작한 제주시 도련1동 소재 ‘정효원’에서 접종 진행상황을 점검하고 관계자들을 격려했다.

고 부지사는 “백신 접종은 집단면역 형성을 위한 중요한 첫걸음”이라며 “접종 과정을 철저히 관리해 도민들의 신뢰 속에서 올 3분기 예정된 일반 성인 접종률도 높여 우리의 일상이 빨리 회복될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

이날 정효원에서 첫 코로나19 백신 접종을 받은 요양보호사 양은경(49)씨는 “처음에는 많이 떨리고 불안했지만 코로나19 종식을 위해서 백신을 맞게 됐다”고 말했다.

접종을 마친 요양보호사 안유정(54)씨는 “제주에서 처음 접종이라 떨리고 두려웠지만 백신 접종으로 코로나를 이길 수 있다는 강한 확신이 있어서 맞게 됐다”고 했다.

요양시설 정효원은 직원 79명이 입소자 134명(일반실 110명, 치매전담실 24명)을 보호하고 있다.

65세 미만 73명이 접종 대상자로, 이 중 70명이 시설 현장에서 접종이 이뤄졌고 3명은 추후 보건소에서 접종할 계획이다.

원희룡 제주지사는 지난 25일 오전 6시 백신물량이 도착한 제주보건소를 방문해 코로나19 백신 접종 준비상황을 점검하고, 철저한 백신 보관·관리를 당부한 바 있다.

원 지사는 “추가적인 백신물량 확보와 관리 및 백신 접종 계획을 수립해 제주도민들이 차질없이 코로나19 백신을 접종받을 수 있도록 준비하겠다”고 약속했다.

