한국가스공사는 연결 기준 지난해 영업이익이 8989억원으로 전년보다 32.65% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 26일 공시했다.

매출액은 20조8337억원으로 전년 대비 16.61% 감소했다. 당기순손실은 1607억원으로 적자 전환했다.

