"딸기의 계절"…한정판 딸기피자 등 '식품관 딸기 축제'

AK플라자, 유명 산지서 재배된 다양한 품종 20% 할인 판매

식음료 매장과 협업해 딸기피자, 케이크, 주스 등 협업 메뉴도

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자가 전 점 식품관에서 제철을 맞은 다양한 품종의 딸기를 모아 축제를 연다.

AK플라자는 3월4일까지 분당, 수원, 평택점 식품관 청과 카테고리 특설 행사장 등에서 '딸기 축제'를 연다고 27일 밝혔다. 전국 유명 산지에서 재배된 다양한 딸기를 한 곳에 모아 고객이 비교하고 구매할 수 있도록 했다. 행사 기간 동안 모든 딸기는 기존 가격 대비 약 20%(품종별 상이) 저렴하게 판매된다.

이번 행사에서 볼 수 있는 딸기 품종은 설향, 장희, 금실, 죽향, 아리향, 만년설 등이다. 국내 유통되는 대부분 품종이 포함됐다.

AK플라자가 직접 산지와 거래해 유일하게 취급하고 있는 쑥미나리 딸기는 쑥과 미나리 즙을 이용해 재배해 과육이 단단하고 상큼한 향이 풍부한 것이 특징이다. 백화점 중 처음으로 판매하는 유황딸기도 독특하다. 유황딸기는 유황으로 키워 항산화 성분이 풍부해 건강에 유익하고 당도가 우수하다. 이밖에 일명 '하얀 딸기'로 유명한 만년설 품종도 연한 과육에 신맛보다 단맛이 강해 아이들에게 인기가 좋다.

한편 AK플라자는 분당점에 있는 식음료 매장과 협업해 딸기를 사용한 딸기 축제 한정 메뉴를 선보인다. AK플라자 분당점 지하1층 베이커리 '라롬 드 뺑'에서는 딸기 케이크를 특별 제작했고 7층 식당가에 위치한 레스토랑 '키친 드 마티네'에서는 딸기로 만든 피자와 샐러드를, 2층에 위치한 커피숍 '카페 드 마티네'에서는 딸기 주스와 디저트를 선보인다.

