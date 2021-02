DGB생명, 신생아 살리기 모자뜨기 캠페인 동참

[아시아경제 오현길 기자] DGB생명보험은 임직원 재능기부 봉사활동 일환으로 저개발국 신생아들의 생명보호를 위한 신생아 살리기 모자뜨기 캠페인에 동참했다고 26일 밝혔다.

국제구호단체 세이브더칠드런이 주관하는 신생아 살리기 모자뜨기 캠페인은 체온을 유지하기 힘든 상황에서 보온용품을 갖추지 못해 생명에 위협을 받는 저개발국 신생아들을 위해 털모자 및 조각담요를 직접 떠서 보내는 참여형 캠페인이다.

DGB생명은 2016년부터 매년 정기적으로 이 캠페인을 진행, 올해는 30여명의 임직원이 참여했다. 임직원들이 직접 만든 50여 개의 털모자는 세네갈, 말리 등의 신생아들에게 전달될 예정이다.

DGB생명 관계자는 "코로나19 위기로 세계적인 위기가 이어지는 상황에서 더 나은 세계를 위해 이렇게 작은 정성이나마 모을 수 있었다는 점이 더욱 뜻 깊은 것 같다"며 "사회적 책임을 다함으로써 따뜻한 세상을 만들기 위한 노력을 한마음으로 이어가겠다"고 말했다.

