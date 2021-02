[특징주]HMM, 호실적 전망에 증시 약세 불구 오름세

[아시아경제 이민지 기자] 국내 증시가 약세를 보이는 가운데 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,449,207 전일가 18,400 2021.02.26 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"HMM, 운임 우려보단 1분기 실적 대호조"…목표가 ↑내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 2.94% close 이 1분기 호실적 기대감에 오름세를 보이고 있다.

26일 오전 9시 19분 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,449,207 전일가 18,400 2021.02.26 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"HMM, 운임 우려보단 1분기 실적 대호조"…목표가 ↑내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 2.94% close 은 전 거래일 대비 2.17% 오른 1만8800원을 가리키고 있다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,449,207 전일가 18,400 2021.02.26 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"HMM, 운임 우려보단 1분기 실적 대호조"…목표가 ↑내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리 HMM, 검색 상위 랭킹... 주가 2.94% close 은 올해 1분기 흑자전환이 기대된다. 이한준 KTB투자증권 관계자는 “지난해 코로나19 기저효과를 배제하더라도 지난 2017년 재고 재축적 당시보다 물동량이 많다”며 “강한 수요와 공급부족 현상은 상반기 내내 지속될 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr