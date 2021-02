文대통령, 마포구 보건소 방문…의사 김윤태씨 백신접종 참관 (상보)

요양병원·요양시설 종사자 코로나 예방접종 현장 방문…안전하고 신속한 예방접종 당부

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 26일 오전 서울 마포구 보건소를 방문해 코로나19 백신 예방접종 상황을 참관했다.

전국의 65세 미만 요양병원·요양시설·정신요양·재활시설 종사자와 입원·입소자를 대상으로 오전 9시부터 아스트라제네카 백신 접종이 전국적으로 동시에 시작됐다. 특정인을 1호 접종자로 규정하지는 않았다.

문 대통령은 접종을 받는 김윤태씨(넥슨어린이재활병원장, 의사, 60세)와 이정선씨(시립서부노인전문요양센터, 작업치료사, 32세)가 접종을 받는 모습을 참관했다. 김씨가 코로나19 백신을 맞는 장면은 KTV를 통해 생중계됐다.

문 대통령은 방역과 예방접종를 담당하는 보건소 직원들을 격려하고, 안전하고 신속한 예방접종을 당부했다. 마포구 보건소는 전국 기초자치단체 최초로 코로나19 전담 콜센터를 설치·운영한 곳이다. 관할구역 내 호텔을 생활치료센터로 확보해 운영하는 등 코로나19 대응에 적극적으로 나선 바 있다.

문 대통령은 마포구 코로나19 재난안전대책본부를 방문해 정은경 질병관리청장으로부터 요양병원, 요양시설 등의 예방접종 실시계획에 대한 보고를 받았다. 오상철 마포구 보건소장으로부터 마포구 예방접종 계획에 대해서도 브리핑을 받았다.

이후 문 대통령은 마포구 보건소장 안내에 따라 접종자 등록·대기→예진 및 백신 준비→접종→이상반응 관찰실→집중 관찰실 순으로 이뤄지는 예방접종 준비상황을 점검했다.

