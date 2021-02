[아시아경제 이승진 기자] 스타벅스커피 코리아가 삼일절을 맞아 무궁화 디자인의 머그와 텀블러 등을 선보인다고 26일 밝혔다.

이번에 출시하는 '21 무궁화 머그 355㎖'와 '21 SS 무궁화 트로이 텀블러 355㎖'는 무궁화의 아름다운 형태와 색감을 조화롭게 표현했다. 무궁화를 통해 삼일절의 의미를 떠올릴 수 있도록 '무궁화 우리나라 꽃' 이라는 문구를 각 상품 후면에 새겨 넣었다.

스타벅스는 삼일절 MD(제품)의 출시를 기념해 무궁화 머그와 텀블러 판매 수익금의 일부를 대한민국 독립 문화 유산 보호 및 독립 유공자 자손 장학 기금으로 후원할 예정이다.

또 종이재질로 제작한 스타벅스 카드인 ‘2021 무궁화 카드’도 함께 선보인다. 무궁화 카드는 5000원 이상 최초 충전이 가능하다.

