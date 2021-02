봉봉씨스터즈 · 창프로덕션 등 도봉구 영상 크리에이터 10팀 선정

최종 10팀 선발 12월까지 도봉구 영상 크리에이터로 활동... 제작한 영상 도봉구 대표 유튜브 채널인 ‘도봉봉TV’에 게시

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 도봉구 공식 유튜버를 선발했다.

바로 도봉구 영상 크리에이터를 위촉한 것.

지난 24일 비대면 온라인으로 진행된 위촉식에는 도봉구를 홍보할 멋진 얼굴들이 화면을 가득 메웠다.

이어 도봉구청장 축사, 도봉영상크리에이터와 도봉구 아나운서와 대화, 온라인 단체사진 촬영, 구호 외치기까지 영상 크리에이터로서의 면모가 빛나는 ‘비대면 위촉식’이 이어졌다.

이날 앳된 얼굴의 도봉구 유튜버들은 저마다의 자신감과 적극성, 창의적 아이디어로 한껏 뽐냈다.

지난 1월20일부터 2월7일까지 모집한 도봉구 영상 크리에이터는 재기발랄한 포부를 가진 많은 신예 유튜버들의 참가가 잇따랐다.

구는 지원동기와 재능, 계획 등을 꼼꼼히 살펴 고심 끝에 최종 10팀을 선발했다.

기존 계획은 5팀 선발이었으나, 많은 청년들 재능을 응원하기 위해 ▲봉봉씨스터즈 ▲창프로덕션 ▲김대희 ▲김소미 ▲꽃등김은정 ▲서울커뮤니케이터 ▲꿈꾸는터 ▲틈새 ▲쌍문동문지기 ▲김소한 총 10팀을 최종 선발했다.

앞으로 이들은 12월까지 도봉구의 영상 크리에이터로 활동한다. 각 팀은 도봉구와 관련된 주요 정책, 행사, 볼거리 등 자유로운 주제로 매달 1편씩의 영상을 제작, 제작한 영상은 도봉구 대표 유튜브 채널인 ‘도봉봉TV’에 게시한다.

구는 크리에이터들의 콘텐츠 제작을 돕기 위해 소정의 콘텐츠 제작료를 지원하는 한편, 도봉구 행사나 축제에 우선 초청할 예정이다.

연말께에는 우수영상크리에이터를 선발해 표창도 수여할 방침이다.

이동진 도봉구청장은 영상으로나마 축하를 전하며 “앞으로 도봉구 공식 유튜버로서 도봉봉TV의 얼굴로서 활동하는 동안 여러분들의 잠재력과 번뜩이는 아이디어로 도봉구의 이모저모를 소개해주시고, 유튜버로서의 역량을 마음껏 발휘해주시길 바란다”며 도봉구 홍보를 부탁했다.

