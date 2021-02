롭스, 봄맞이 ‘세일 강림’…여신템 최대 70% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롭스는 다음달 4일까지 여신템(여신으로 만들어주는 아이템)을 최대 70% 할인 판매하는 ‘롭스 세일강림’을 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 행사에서는 웹툰 여신강림의 주인공처럼 메이크업을 통해 여신으로 변신할 수 있는 기초, 색조 등 다양한 제품을 할인 판매한다. 롭스 세일강림은 최근 드라마로 방영되어 큰 인기를 얻었던 네이버웹툰 인기작 여신강림의 작가 야옹이와 뷰티 플랫폼 파우더룸이 콜라보한 제품 올마이띵스 트루뷰티 에디션의 오프라인 단독 판매를 기념해 기획된 행사이다.

웹툰 주인공 주경이의 메이크업 제품을 실제로 구현한 올마이띵스 트루뷰티 에디션 제품 3종을 롭스 매장 단독으로 판매한다. 트루뷰티 에디션은 쿨톤, 웜톤 각 피부타입에 어울리는 아이 섀도우로 구성된 트루뷰티 팔레트, 빠른 고정력과 지속력으로 반짝이는 눈매 연출을 돕는 트루뷰티 글리터, 벨벳 텍스쳐로 부드럽고 매끈한 마무리가 특징인 트루뷰티 립 틴트로 구성돼있다.

매일 다른 특가 상품을 깜짝 공개하는 오늘의 특가와 롭스 추천 브랜드 4개를 선정해 추가 할인하는 브랜드DAY 등 다양한 행사도 함께 진행될 예정이다.

롭스 관계자는 “주 고객층인 MZ세대를 사로잡고자 인기 웹툰을 활용한 대규모 행사와 SNS 라이브 방송을 기획했다”며 “다양한 봄맞이 뷰티 상품을 만나보시길 바란다”고 말했다.

