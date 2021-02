경복대, 올해 신입생 '자율모집' 눈길

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 이달 28일까지 '2021학년도 신입생 자율모집'을 실시한다. 자율모집은 면접과 실기 없이 접수 순으로 신입생을 선발하는 방식이다.

경복대는 AI소프트웨어융합과, 스마트호텔관광과, e-비즈니스빅데이터과, 항공서비스과, AI서비스경영과, 의료복지과, 친환경건축과, 의료미용과 등이 자율모집을 진행한다고 24일 밝혔다.

특히 이번 자율모집에는 수능 미응시자도 지원이 가능하다. 고등학교의 인문사회, 자연, 예체능 과정 등 계열과 상관없이 전학과 교차지원도 가능하다.

원서는 진학사, 유웨이를 통한 온라인 접수와 남양주캠퍼스(창구접수)에서 접수한다.

합격자는 당일 접수, 당일 발표로 진행되며, 합격자 등록은 합격통보 다음 날 오후 4시까지다.

경복대는 2021학년도 자율모집 합격생에게 한 학기 전액장학금을 지급한다.

경복대는 학사학위 전공심화과정으로 운영해 4년제 대학과 동일한 학사학위를 수여한다.

경복대 관계자는 "이번 자율모집 합격생은 관련 직종에서 인정받을 수 있으며, 대학원 입학도 가능하다"고 설명했다.

경복대는 교육부 발표 2017~2019년 3년 연속 수도권대학(졸업생 2000명 이상) 중 취업률 1위에 이어, 2020 전국 4년제 대

학 및 전문대학(졸업생 2000명 이상) 중 취업률 전국1위를 차지했다.

또한 2018 교육부 대학기본역량진단평가에서 '자율개선대학'에 선정돼 교육역량이 매우 우수한 대학으로 평가받고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr