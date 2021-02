김상조 "CBDC 손 놓고 있지만은 않을 것…지급결제 체계 급변중"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 김상조 청와대 정책실장이 디지털화폐(CBDC) 로드맵이 필요하다는 지적에 대해 "손놓고 있지만은 않겠다"고 밝혔다.

김 실장은 24일 오후 국회 운영위원회 전체회의에서 '정부가 CBDC 장기적 계획에 대해 로드맵을 밝혀야 하지 않느냐'는 홍성국 더불어민주당 의원의 질의에 답해 이같이 밝혔다.

김 실장은 "수백 년, 수천년간 이뤄져 왔던 지급결제 체계가 급변중이고, 중앙은행 뿐 아니라 스테이블코인, 암호화폐 등 대체적 지급결제가 일어나는 상황에서 우리 정부가 손을 놓고 있지만은 않을 것"이라며 "그저께 확대거시경제금융회의에서 수장들이 다 모여서 논의한 주제 중 하나도 CBDC"라고 말했다.

그는 "더 나아가 대체 지급결제 시스템을 안정적으로 발전시키기 위한 노력중"이라면서도 "지금 상황을 공개 드리기에는 워낙 영향이 큰 제도적 인프라"라며 말을 아꼈다.

