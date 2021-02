[아시아경제 박지환 기자] 동양에스텍 동양에스텍 060380 | 코스닥 증권정보 현재가 2,630 전일대비 90 등락률 +3.54% 거래량 1,580,365 전일가 5,000 2021.02.24 12:51 장중(20분지연) 관련기사 동양에스텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.38%동양에스텍, 주당 1주 무상증자 결정[e 공시 눈에 띄네]코스닥-24일 close 은 24일 보통주당 100원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 9억7000만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr