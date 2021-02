[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 남화토건=보통주당 100원 현금배당 결정

◆심텍=400억원 규모 시설증설 투자

◆ KCC건설=성신산업개발에 대한 600억원 규모 채무보증 결정

◆ TJ미디어=최대주주 김우영 외 2인에서 윤나라 외 2인으로 변경

◆ 한일네트웍스=보통주당 240원 현금배당 결정

◆ 동신건설=보통주당 150원 현금배당 결정

