TJ미디어, 케데헌 OST '골든' 8월 인기차트 1위

국내 노래방 업체 TJ미디어 TJ미디어 032540 | 코스닥 증권정보 현재가 5,880 전일대비 30 등락률 -0.51% 거래량 8,995 전일가 5,910 2025.08.21 14:24 기준 관련기사 TJ미디어, 신기능 '방대방 노래 대결' 출시 기념 이벤트 TJ미디어, ‘M2’ 광명시 ‘스마트 경로당’ 100여 곳 공급TJ미디어 "옛날 곡 리노베이션 했더니 4050세대 호평" 전 종목 시세 보기 close 는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)'의 OST '골든(Golden)'이 8월 인기차트 1위를 차지했다고 21일 밝혔다.

케데헌 OST 대표곡인 '골든'은 지난 1일 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100', 11일에는 미국 빌보드 '핫 100' 정상에 오르며 글로벌 인기를 입증했다. 지난 17일 빌보드 차트 예고 기사에 따르면 '케데헌' OST가 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 3주 연속 2위를 기록하는 등 전 세계적인 흥행을 이어가고 있다.

국내 노래방 시장에도 골든 열풍이 이어졌다. TJ미디어에 따르면 골든은 7월 차트에서 순위가 3455계단 상승하며 3위에 올랐고, SNS를 중심으로 한 '골든 챌린지' 확산에 힘입어 7월 27일부터 일간 차트 1위를 유지하다 8월 월간 1위를 기록했다.

TJ미디어는 트렌드에 발맞춰 지난 14일부터 노래방 인기차트 내 '케데헌' 전용 카테고리를 신설, 이용자들이 '케데헌' OST를 빠르고 손쉽게 찾아 부를 수 있게 했다. 현재 TJ노래방에 수록된 '케데헌' OST는 골든(Golden), 소다 팝(Soda pop), 유어 아이돌(Your Idol) 등을 포함해 총 7곡이다.

TJ미디어가 매달 업데이트해 선보이는 인기차트는 단순히 인기곡을 나열하는 것을 넘어, 최신 트렌드 분석과 아티스트와의 활발한 협업을 바탕으로 엄선한 콘텐츠다.

TJ노래방 8월 인기차트에는 '케데헌' 카테고리 외에도 ▲한해·문세윤이 추천한 '노래 좀 한다는 남자들의 90년대 애창곡' 50선 ▲ 여름밤 감성을 담은 시티팝 등 다양한 큐레이션 콘텐츠를 함께 제공, 추천곡들을 한눈에 확인할 수 있다.

TJ미디어 관계자는 "TJ노래방은 이용자들의 편의와 만족도 높은 선곡 경험을 제공하기 위해 최신 트렌드와 수요를 발 빠르게 파악해 인기차트를 업데이트하고 있다"라고 말했다. 이어 "앞으로도 계절과 문화 흐름 등 다방면의 트렌드를 반영한 맞춤형 차트를 지속해서 선보일 계획"이라고 덧붙였다.





