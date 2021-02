[e공시 눈에 띄네]코스피-23일

<장 마감 후 주요공시>

◆ HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 27,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,600 2021.02.24 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-22일[e공시 눈에 띄네]코스피-15일[클릭 e종목]"HDC현대산업개발, 양호한 주택 부문 수익성…목표가 18%↑" close =리버포레제이차주식회사에 대한 3200억원 규모 채무보증 결정

◆ 조선내화 조선내화 000480 | 코스피 증권정보 현재가 79,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,600 2021.02.24 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 조선내화, 포스코와 605억 수주계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일[e공시 눈에 띄네]코스피-16일 close =보통주당 4200원 현금배당 결정

◆ 한국철강 한국철강 104700 | 코스피 증권정보 현재가 8,040 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,130 2021.02.24 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 한국철강, 주당 200원 현금 배당 결정한국철강, 작년 매출 11% 감소…영업익 187%↑[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 close =보통주당 200원 현금배당 결정

◆ 한일현대시멘트 한일현대시멘트 006390 | 코스피 증권정보 현재가 40,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,600 2021.02.24 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [특징주] 시멘트株 급등.. 시멘트 수요 확대 전망한일현대시멘트, 시멘트/레미콘 테마 상승세에 2.64% ↑공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비' close =보통주당 1100원 현금배당 결정

◆ 다우기술 다우기술 023590 | 코스피 증권정보 현재가 26,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,600 2021.02.24 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 다우기술, 검색 상위 랭킹... 주가 0.9%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제다우기술, 검색 상위 랭킹... 주가 7.4% close =보통주당 500원 현금배당 결정

◆ 효성ITX 효성ITX 094280 | 코스피 증권정보 현재가 20,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,100 2021.02.24 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-29일효성ITX, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 5.74% ↑효성ITX, 3Q 영업익 42억…전년比 35.1%↑ close =보통주당 300원, 종류주당 305원 현금배당 결정

◆ 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 760,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 780,000 2021.02.24 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환' close =삼성증권과 500억원 규모 삼성특정금전신탁(MMT) 거래

◆ 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 27,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,450 2021.02.24 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한전KPS, 4Q 영업익 514억원…전년동기比 24%↓"[인사]한전KPS한전KPS, 113억원 규모 발전설비 경상정비 공사수주 계약 체결 close =644억원 규모 발전소 기전설비 정비공사 수주

◆ 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 14,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,600 2021.02.24 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-16일아시아나항공, 화물로 적자 만회…지난해 영업손실 703억원(종합)아시아나항공, 지난해 영업손실 703억원…적자 감소 close =금호홀딩스 홍콩 지분 2532만1321주 금호석유화학에 처분 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr