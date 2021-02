함평군, 민원담당공무원 친절 교육 시행

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 23일 감동행정 및 민원 서비스의 신뢰도 향상을 위한 민원담당공무원 친절 교육을 했다고 밝혔다.

이번 교육은 외부 전문 강사를 초빙해 민원인을 최일선에서 응대하는 민원 봉사실 담당 공무원을 필두로 “‘나’를 알고 민원인을 알면 민원 서비스가 편해진다”라는 주제로 진행됐다.

특히 민원 응대 요령 및 커뮤니케이션 노하우를 중심으로 진행해 실제 민원 응대 과정에서 교육에 대한 효과가 높을 것으로 기대된다.

이 밖에도 민원 응대 및 고객서비스 마인드 정립을 위해 만화, 퀴즈 등 다양한 컨텐츠를 활용한 ‘전 직원 친절자가학습시스템’을 운영할 계획이다.

민원봉사실장은 “앞으로도 민원 봉사실뿐 아니라 민원을 응대하는 직원들을 대상으로 분야별 친절 교육을 지속해서 실시해 민원 만족도 향상 및 신뢰받는 군정 구현을 위해 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

