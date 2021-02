소비자연맹 "'우주 자숙칵테일 새우살'서 황색포도상구균 검출"

냉동새우 10개 제품 대상 미생물 안전성 검사 등 시험·평가

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한국소비자연맹이 냉동새우에 대한 미생물 안전성 검사 등에 대한 시험·평가 결과 '우주 자숙칵테일 새우살'에서 식중독 및 피부질환을 일으키는 원인균인 황색포도상구균이 검출됐다. 현재 해당 제품은 판매가 중단된 상태다.

23일 소비자연맹은 냉동새우 10종에 대한 미생물 안전성 검사(세균수·대장균) 등을 시험·평가한 결과를 이 같이 공개했다.

시험결과 조사대상 냉동자숙새우 6종과 쉬림프링 4종 등 10종 모두 미생물 및 항생물질 규격기준인 일반세균수와 대장균 기준에는 적합했다. 하지만 규격 기준 외 미생물 안전성 확인 검사 결과 우주 자숙칵테일 새우살에서 황색포도상구균이 검출됐다. 황색포도상구균은 식중독과 피부질환을 일으키는 원인균으로 80℃에서 30분간 가열시 사멸된다.

이 제품은 해우씨푸드가 대량으로 수입, 경민유통에서 소분해 마켓컬리를 통해 판매한 제품이다. 해당업체는 제품 판매를 중단하고 위생안전 수준을 높여 더욱 안전한 상품이 유통될 수 있도록 개선할 예정임을 소비자연맹에 회신한 상태다.

소비자연맹 관계자는 "황색포도상구균은 소분 또는 유통과정에서 작업자의 손을 통해 오염될 가능성이 높아 제품을 수입해 유통하는 과정에서의 위생적인 관리가 요구된다"며 "해당 제품은 가열 냉동제품이긴 하나 세균수도 타 제품보다 높게 나타나 미생물에 대한 적절한 관리를 위해 규격기준 외 시험 항목인 식중독균에 대한 불검출 관리가 필요하다"고 말했다.

