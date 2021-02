가정용 소매치즈 소비 증가세



[아시아경제 임혜선 기자] 매일유업의 치즈 전문 브랜드 상하치즈가 체다 슬라이스 치즈를 리뉴얼 출시했다고 23일 밝혔다.

코로나19로 인한 사회적 거리두기의 영향으로 집에서 끼니를 해결하는 ‘집밥’ 트렌드가 정착하며 가정용 소매치즈 소비도 증가하는 추세다. 지난해 국내 치즈 소비량은 전년대비 11.9% 증가했다.

매일유업은 숙성 체다치즈와 크림치즈를 배합해 조화로운 맛을 찾았으며, 기존 제품 대비 콜레스테롤과 포화지방 함량을 각각 6%씩 낮췄다. 반면 단백질 함량은 13% 높여 건강에 대한 소비자의 요구를 충족시켰다. 이와 함께 무(無)색소, 무(無)보존료, 무(無)합성향료, 무(無)설탕의 4가지 원칙을 지켰다. 가격은 10매 3600원이다.

