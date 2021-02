경찰청, 표창원 전 의원 등 110명 '과학수사 자문위원' 위촉

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 23일 오전 서울 서대문구 미근동 경찰청사에서 '과학수사 자문위원' 위촉식을 개최했다.

경찰청은 수사의 전문성과 신뢰성을 강화하고자 2012년부터 각 분야에서 학식과 경험이 풍부한 전문가를 과학수사 자문위원으로 위촉해왔다.

자문위원들은 과학수사 관련 제도·신규 장비 도입 등 경찰의 정책 수립단계에서 전문지식을 제공하고, 중요 사건사고 현장에서 과학적·기술적 분석과 지원을 해오고 있다. 지난해에도 이천 물류창고 화재 사건, 부산 지하차도 침수사고, 이춘재 연쇄살인사건 등 주요 사건사고에 대한 자문을 아끼지 않았다.

올해에는 법·제도, 법의학, 법과학, 법공학, 법심리 등 5개 분야에서 110명의 자문위원이 위촉됐다. 특히 ▲미제사건 ▲아동학대 ▲안전사고 등의 과학적 분석을 강화하고자 관련 대학 및 관계기관 추천을 받아 31명을 신규 위원으로 위촉했다고 경찰은 설명했다. 대표적으로 범죄심리 전문가인 표창원 전 더불어민주당 의원을 위촉했고, 아동학대 사건 등에 법의학 자문을 강화하기 위해 국내 소아 부검에 정통한 법의학 전문가 등도 포함됐다.

김창룡 경찰청장은 "경찰이 온전한 책임 수사기관으로서 전문성·공정성·절차적 정당성을 기반으로 국민 눈높이에 맞게 수사 결과의 당위성을 입증하는 것이 무엇보다 중요해졌다"면서 “과학수사를 통한 객관적 증거 확보로 수사의 신뢰성을 높여 나가야 할 것”이라고 강조했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr