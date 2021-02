백신 첫 접종국 英, 일상복귀 시동…"6월까지 봉쇄해제"

[아시아경제 조현의 기자] 전 세계에서 처음으로 코로나19 백신 접종을 시작한 영국이 오는 6월까지 봉쇄를 단계적으로 해제한다.

보리스 존슨 총리는 22일(현지시간) 의회에서 이같은 내용을 담은 4단계 계획을 발표했다고 BBC 등 현지 언론이 보도했다.

내달 8일부터 적용되는 1단계는 등교 재개와 공원 등 야외 공공장소에서 운동 이외의 2인 모임을 허용하는 것을 골자로 한다. 같은 달 29일부터는 6인 혹은 두 가구 간 야외 모임이 가능하고 야외 체육시설이 문을 연다.

2단계로 4월 12일부터는 일반 비필수 상점과 야외 술집, 미장원, 헬스장, 도서관, 박물관, 동물원, 수영장 등이 운영을 재개한다.

5월 17일부터 적용되는 3단계에서는 6인 이하 두 가구 간 실내 모임이 가능해진다. 식당, 펍, 극장, 호텔은 영업을 하고 관객 1만명 이하의 공연과 스포츠 행사가 가능해진다.

4단계로 6월 21일에는 모든 법적 규제가 사라진다. 나이트클럽 등 마지막까지 영업이 금지된 업종이 영업을 재개하고 결혼식 인원 제한 등도 없어진다.

일일 신규 확진자가 여전히 1만명에 달하는 영국은 성인 4명 중 1명이 접종을 함에 따라 이같은 로드맵을 내놓게 됐다.

영국 정부가 이날 단계별 시행 날짜를 구체적으로 언급한 가운데 일정이 확정된 것이 아니라 가능한 가장 이른 날짜를 제시한 것이란 설명이다.

존슨 총리는 "코로나 없는 영국 혹은 코로나 없는 세계로 가는 길은 없다"며 "(단계별 시행 여부는) 날짜가 아니라 데이터에 따른다"고 말했다.

변이 바이러스가 확산함에 따라 영국은 지난달 3차 봉쇄를 단행했다. 그 결과 한때 7만명에 달했던 신규 확진자 수는 이날 기준 1만명대로 줄었다.

