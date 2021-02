신한생명, 뇌출혈·급성심근경색증 보장 '인터넷간편한2대건강보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] 신한생명은 뇌출혈과 급성심근경색증을 집중 보장하는 '신한인터넷간편한2대건강보험'을 출시했다고 23일 밝혔다.

내방이나 대면상담 없이 인터넷채널을 통해 가입이 가능한 상품으로 뇌출혈 또는 급성심근경색증 진단 시, 진단급여금을 지급한다.

예를 들어 보험 가입 1년이 지난 후 피보험자가 보장개시일 이후에 뇌출혈 또는 급성심근경색증 진단이 확정되면 진단급여금 1000만원(주계약 가입금액 1000만원 기준)을 지급 받는다. 보험 가입 1년 미만인 경우에는 보험금의 50%만 보장한다.

고령자나 유병자와 같이 일반심사로 가입하기 어려운 고객을 위해 인터넷보험 최초로 계약심사 과정을 간소화한 간편심사 상품과 일반심사 상품 중 선택이 가능하다.

가입 시점부터 만기시점까지 동일한 보험료로 납입하는 비갱신형 상품이며, 일반심사형 및 간편심사형 모두 기준에 따라 납입면제혜택을 적용했다.

신한생명 관계자는 "코로나19 장기화 등의 이슈로 비대면을 통한 보험 가입을 희망하는 고객의 수요가 증가하는 만큼 지속적으로 인터넷보험을 통한 상품라인업을 확대할 계획"이라고 말했다.

