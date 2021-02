[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 고층 건물 '항공 구조훈련'을 다음 달까지 실시한다.

경기소방본부는 경기도소방학교 훈련탑과 각 소방서 관할 고층 건물에서 항공 구조훈련을 다음 달 5일까지 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 훈련은 ▲구조대원 고층건축물 옥상을 통한 옥내 진입 ▲항공용 들것 등 활용해 인양 구조 후 이송 ▲옥외로 수관 전개해 화재진압 등으로 나눠 진행된다.

장재구 경기소방본부 특수대응단장은 "지난해 10월 울산에서 33층짜리 주상복합 아파트 화재가 발생하는 등 최근 대형 고층 건축물에서 화재가 발생하고 있다"며 "실전과 같은 훈련을 통해 실제 대형 고층건축물에서 화재 발생 시 신속한 구조와 화재진압으로 피해를 최소화할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

