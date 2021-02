전국 광역권 대학 대표사업단들 창업 교육 위해 뭉쳤다

초광역권 7개大 LINC+ 사업단, 창업교육 발전 힘모아



동남권 동명대 등 수도·충청·호남제주·대경강원 포함

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 수도권과 동남권 등 광역권을 넘나드는 7개 대학이 창업 교육을 목표로 뭉쳤다.

부산 동명대(총장 정홍섭)를 포함한 수도권, 충청권, 호남제주권, 대경강원권, 동남권 등 초광역권 7개 대학 LINC+사업단은 ‘초광역권 창업교육 발전을 위한 업무협약’을 2월 19일 맺고 공동 사업을 향해 닻을 올렸다.

이날 오후 4시 온·오프라인으로 서울 신라호텔 영빈관에서 개최된 협약식에는 경남대 박은주 단장, 군산대 김영철 단장, 동국대 김준대 단장, 동명대 신동석 단장, 연세대 원주캠퍼스 정형선 단장, 충북대 유재수 단장, 한국산업기술대 이석원 단장 등이 각 대학 사업단 대표로 참석했다.

경남대, 군산대, 동국대, 동명대, 연세대(원주캠퍼스), 충북대, 한국산업기술대 등 7개 대학 LINC+사업단은 이날 학생 창업교육의 상호협력 발전을 위해 힘을 모으기로 했다.

코로나19 공동 대응을 통해 대학 창업교육의 지속적인 성과 확산을 위해 공동 보조해 나간다는 계획이다.

이들 대학은 초광역 단위의 창업교육 협력체계를 구축해, △창업친화적 학사제도 운영 연계 △우수 창업교육 콘텐츠 공유 △창업교육 프로그램 공동 개최 △LINC+사업 연대 강화 등의 사업추진을 통한 4차 산업혁명 시대를 선도하는 미래 창업인재 양성을 위해 협력한다.

코로나19 장기화에 대응하고 국내 최고 수준의 온·오프라인 창업교육 프로그램 공동개발과 운영을 통해 대학 간 창업교육 시너지 효과를 낸다는 계획이다.

각 사업단은 도전적인 학생 창업문화 확산에 크게 기여하는 선도모델을 창출할 수 있기를 기대하고 있다.

신동석 동명대 LINC+사업단장은 “이번 7개 대학은 코로나19 대응 창업교육 프로그램 공동개발과 운영 등 대학 간 창업교육의 시너지 창출은 물론 도전정신과 기업가정신을 가진 학생 창업문화 확산 모델을 창출하는 데도 큰 몫을 할 것”이라고 힘있게 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr