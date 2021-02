[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김천대학교(총장 윤옥현)는 22일 '한국드론교육원'을 개원했다고 밝혔다.

김천대학교 한국드론교육원은 캠퍼스에 실기교육을 위한 드론(초경량비행장치 무인멀티콥터) 비행장을 마련, 앞으로 조종자 국가자격증 취득을 위한 교육과정을 운영하게 된다.

윤옥현 총장은 "드론교육의 새로운 메카가 될 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr