정부, '탈원전'에 백지화된 영덕 천지원전 예정구역 철회

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 탈원전 정책으로 백지화된 영덕 천지원자력발전소 전원개발사업 부지에 대한 예정구역 지정 철회를 행정예고한다고 22일 밝혔다. 지정 고시가 철회되면 천지원전은 전면 백지화된다.

산업통상자원부는 이달 22일부터 다음달 14일까지인 행정예고 기간이 종료되면 전원개발사업추진위원회 심의·의결을 거쳐 영덕 원전 전원개발사업 예정구역 지정 철회를 고시할 예정이다.

산업부 관계자는 "정부의 에너지전환 정책에 따라 지난 2018년 6월 사업자인 한국수력원자력이 사업 종결을 결정, 예정구역 유지 필요성이 없어졌다"며 "개발행위 제한 등에 따른 지역과 주민들의 애로를 최소화하기 위해 이번 행정예고가 이뤄졌다"고 설명했다.

앞서 한수원은 신규 원전 건설계획을 백지화한 2017년 '에너지전환로드맵', '제8차 전력수급기본계획' 발표 이후 2018년 6월 자체 이사회 의결을 통해 영덕 천지원전의 사업 종결을 결정했다. 이후 같은 해 7월 산업부에 천지원전 전원개발사업 예정구역 지정 철회를 신청했다.

영덕군도 한수원 사업 종결 결정 후 상당 기간이 경과해 개발행위 제한, 여타 지역지원 사업 추진 지연을 우려해 예정구역 지정 철회를 희망해 왔다고 산업부는 설명했다.

한편 영덕과 함께 신규 원전 대상지역이었던 삼척은 2019년 6월 전원개발사업 예정구역 지정 철회가 완료됐다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr