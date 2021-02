野 "민정수석 거두려면 법무장관 해임해야"

"둘이 병존하는 한 레임덕 피하기 어려워"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘은 박범계 법무부 장관과의 불화설이 불거진 후 사의를 표명한 신현수 청와대 민정수석이 업무에 복귀하자 박 장관을 해임해야 한다고 주장했다.

배준영 국민의힘 대변인은 22일 논평에서 “민정수석이 복귀하면서 법무부 장관이 자리를 지킬 수 있나”라며 “둘이 병존하는 어정쩡한 상황이 계속되는 한 청와대는 본격적인 레임덕 상황을 피하기 어려울 것”이라고 지적했다.

그는 “신 수석은 오늘 오전 문재인 대통령 주재로 열린 티타임에서 대통령께 거취를 일임했다고 한다”라며 “투명인간 취급을 받았으면서도 다시 복귀를 결심한 까닭이 궁금하다”고 말했다. 그러면서 “청와대로 복귀하며 앞으로 어떻게 법무부 장관을 평생 안 볼지는 더 궁금하다”고 강조했다.

앞서 신 수석은 검찰 간부 인사를 두고 박 장관과 이견을 보인 끝에 사의를 표명했다. 그러나 그는 이틀간 휴가를 낸 후 청와대로 복귀했다. 그가 휴가를 간 사이에 청와대 측의 설득 작업과 조언이 있었던 것으로 전해졌다.

배 대변인은 “대통령이 민정수석을 다시 거두려면 당연히 법무부 장관을 해임해야 영(令)이 서지 않겠나”고 비판했다. 신 수석과 박 장관 사이에 갈등이 발생했다는 의혹이 존재하는 상황에서 신 수석이 제 역할을 수행하지 못할 거란 의미다.

끝으로 배 대변인은 “대통령께서는 아울러 이 소동을 계기로 정권 말 공직 기강 강화 방안에 대해서도 밝히길 바란다”고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr