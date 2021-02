해남군, 다자녀가정 공공요금 ‘감면’ 원스톱 해결

전입신고 시 상하수도요금, 전기요금, 가스요금 등 4종 통합신청 가능



[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)은 군내 전입 다자녀가정에 대한 공공요금 원스톱 감면 서비스를 한다고 22일 밝혔다.

2자녀 이상 다자녀가정 공공요금 감면대상자는 2월부터 읍·면사무소에서 전입신고를 하면서 요금감면 신청을 한 번에 할 수 있다.

공공요금 감면 원스톱 서비스는 전국에서 처음으로 시행되는 제도로, 해남군 상하수도사업소와 한국전력공사 해남지사, ㈜해양에너지와 함께 시행한다.

2자녀를 가진 가정은 상수도 요금과 하수도 요금 감면을 신청할 수 있으며, 3자녀 이상 가정은 상수도 요금, 하수도 요금, 전기요금, 도시가스 요금 감면을 한 번에 신청할 수 있다.

이번 제도 개선으로 전입신고와는 별개로 해당 기관을 각각 방문해 요금감면을 신청해야 하는 불편함을 해소하는 것은 물론 감면제도를 사전에 알지 못해 감면 혜택을 누리지 못하는 사례가 사라질 것으로 기대되고 있다.

요금감면을 신청하게 되면 신청한 날부터 2자녀를 가진 가정은 상수도 요금 최대 5300원, 하수도 요금 1600원을 감면받게 되며, 3자녀 이상 가정은 상하수도요금 감면과 함께 전기요금 1만6,000원 정액 적용, 도시가스 요금 4∼11월 1650원, 12∼3월 6000원을 감면받게 된다.

군 관계자는 “공공요금 감면 오프라인 원스톱 서비스가 다자녀가정에 조금이나마 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 다자녀가정을 위한 행정서비스를 개선해 아이 낳고 기르기 좋은 해남을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

