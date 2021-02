셀트리온, 지난해 영업이익 7121억원 '사상 최대'…전년比 88%↑

[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온이 사상 최대 실적을 이어갔다.

지난해 4분기 매출액은 4987억원, 영업이익 1647억원으로 전년동기 대비 각각 30.3%, 44.3% 증가했다.

셀트리온은 지난해 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 제품군 확대로 공급량이 늘었고, 제1공장 증설 시설의 생산 효율성이 개선되며 양호한 실적을 달성했다고 설명했다.

주력 제품군의 경우 지난해 3분기 기준 유럽시장 점유율이 램시마(52.8%), 트룩시마(38%), 허쥬마(15.9%)를 기록했다. 미국에서는 지난해 4분기 기준 인플렉트라(11.8%), 트룩시마(19.8%)의 시장점유율이 성장세를 보였다.

올해는 후속 바이오시밀러 개발 확대, 코로나19 항체 치료제 '렉키로나' 글로벌 허가 확대, 램시마SC 시장 침투 가속화, 제3공장 신설을 통한 생산량 증대를 중점 추진할 계획이다.

셀트리온은 올해 2월 유럽연합 집행위원회(EC)로부터 고농도 휴미라 바이오시밀러인 '유플라이마(CT-P17)'를 판매 승인 받고 경쟁력 있는 제품군을 추가 확보했다. 또 글로벌 임상 3상을 진행 중인 CT-P16(아바스틴 바이오시밀러), CT-P39(졸레어 바이오시밀러), CT-P41(프롤리아 바이오시밀러), CT-P42(아일리아 바이오시밀러), CT-P43(스텔라라 바이오시밀러) 등 후속 바이오시밀러 개발을 확대해 2030년까지 매년 1개 이상의 제품을 허가 받을 예정이다.

셀트리온은 올해 2월 식품의약품안전처로부터 코로나19 항체 치료제 렉키로나에 대한 조건부 허가를 획득했으며, 이후 미국, 유럽에 긴급사용승인 및 조건부 허가를 진행해 상반기 내 승인을 획득할 계획이다. 셀트리온은 국내 환자 10만명 분의 치료제 생산을 완료했으며, 수요에 따라 연간 150만~300만명 분을 추가 생산할 예정이다.

변이 바이러스에 대응하기 위해 변이 대응 플랫폼 마련에 박차를 가하는 동시에 영국·남아공 변이에 중화능력을 보인 32번 후보항체와 렉키로나를 조합한 칵테일 치료제 개발에도 착수했다.

아울러 지난해 11월 인천광역시 연수구 송도신도시 내 부지에 착공한 제3공장 및 글로벌생명공학연구센터 건립을 본격화해 안정적인 생산량 확보에 노력할 계획이다. 셀트리온 제3공장은 2023년 5월, 연구센터는 2022년 7월 각각 준공을 목표로 하고 있다. 제3공장은 2024년 6월부터 실제 상업생산을 개시할 예정이며, 완공 시 셀트리온은 기존 1, 2공장 19만 리터에 더해 총 연간 생산량 25만 리터급 생산시설을 확보하게 될 전망이다.

셀트리온 관계자는 "지난해 코로나19 팬데믹 상황에서도 주요 제품군이 고르게 성장하며 사상 최대 실적을 이어갈 수 있었다"며 "올해는 코로나19 항체 치료제 글로벌 공급 노력과 휴미라 바이오시밀러인 유플라이마(CT-P17) 등 후속 바이오시밀러 개발과 신규 공급이 본격 진행되는 만큼 글로벌 생명공학기업으로 지속 성장해 나갈 것"이라고 말했다.

