속보[아시아경제 최석진 기자] 법무부가 22일 단행한 검찰 중간간부 인사에서 '채널A 강요미수' 사건 수사 지휘라인인 변필건 형사1부장과 최성필 2차장검사가 유임됐다.

또 '월성 원전 경제성평가 조작' 사건 수사를 맡고 있는 이상현 대전지검 형사5부장과 김학의 전 법무부 차관에 대한 '불법 출국금지' 사건 수사팀장을 맡고 았는 이정섭 수원지검 형사3부장도 유임됐다.

