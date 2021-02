[부음] 김정우(조달청장)씨 모친상

▲김은숙씨 별세, 김철배(더불어민주당 중앙당 고문)씨 아내상, 김정우(조달청장·전 국회의원) 도헌(스포츠동아 경제산업부장) 미나씨 모친상, 박대우(서울시 경제일자리기획관) 빙모상, 곽미경 권영미씨 시모상=22일 8시30분, 서울성모장례식장 특실13호, 발인 24일 오전 7시, 장지 분당 스카이캐슬 추모공원(02-2258-5925)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr