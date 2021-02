티몬, '유튜브각 챌린지'…한 달 간 쇼핑 콘텐츠 공모

티몬에서의 특가 쇼핑 경험 공유

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 22일부터 한 달 간 '티몬 유튜브각 챌린지'를 진행한다고 밝혔다. 공모전의 접수기간은 3월 21일까지다.

'티몬 유튜브각 챌린지'는 티몬을 이용하며 경험했던 특가 쇼핑 구매 후기, 서비스 등을 보다 많은 고객들에게 쉽게 전달하기 위해 기획됐다. 참가 주제는 ▲특가쇼핑팁 ▲슈퍼세이브 ▲패션쇼 ▲상품리뷰 ▲브이로그 총 5개다. 참가 희망자는 하나의 주제를 골라 본인의 방식으로 자유롭게 영상을 제작한 뒤 유튜브 채널에 업로드하면 된다. 업로드 영상의 URL과 참가동의서를 공모전 이메일로 보내면 접수가 완료된다.

1000만원 상금의 주인공인 공모전 대상은 고객 선호도로 가려질 예정이다. 티몬은 5개 주제별 3편씩, 총 15개의 본선 진출작을 뽑아 고객 투표를 진행할 예정이다. 공모전 참가에 대한 상세 내용은 티몬 모바일앱과 PC웹을 통해 확인 할 수 있다.

이진원 티몬 대표는 "이커머스 업계 최초의 라이브커머스인 티비온을 비롯해 영상을 활용한 고객 커뮤니케이션은 티몬이 가장 두각을 나타내 온 분야"라며, "많은 이들이 이번 공모전에 참여해 본인의 쇼핑 경험을 나누면 좋겠다"고 전했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr