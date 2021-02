조합 격차 커지는데…신협TF, 알맹이 상생안 보류(종합)

신협TF, 새롭게 추진하던 상생안 모두 보류

관계자 "조합별 총사무소 제한 등 강제성 짙다"

대형조합 크는데 중·소형 업체 역성장 하기도

[아시아경제 송승섭 기자] 신협중앙회가 여신구역 확대에 따른 부작용을 막기 위해 태스크포스(TF)를 꾸려 대·중·소형 조합 간의 상생안을 검토했으나 강제성이 짙다는 우려에 보류한 것으로 확인됐다.

22일 금융권에 따르면 신협중앙회 소속 공동유대광역화TF는 검토 중이던 조합별 총 사무소 수 제한, 소형 조합 우선 진출 지원, 지사무소(지점) 설치 요건 강화 방안 등 3가지 상생안을 논의대상에서 제외했다.

신협중앙회는 지난해 5월부터 100여 개의 조합이 참여하는 TF를 꾸려 조합별로 총 사무소의 숫자를 제한하거나, 지사무소의 설치 요건을 강화하고, 소형조합의 우선 진출을 지원하는 방안을 검토했다.

금융위원회의 규제완화에 따라 조합 간 격차가 벌어지는 것을 막기 위한 조처였다. 애초 신협은 전체 대출의 2/3 이상을 시·군·구 지역 내 조합원에게 실행해야 했었다. 이를 금융위가 새마을금고 수준인 전국 10개 권역으로 넓혀주면서, 올해부터 해당 권역 내에서는 비조합원에게도 자유롭게 대출할 수 있게 됐다. 업계에서는 대출취급가능 구역이 넓어지면서 자본력이 막강한 대형조합에 자본이 쏠릴 거란 우려가 컸다.

신협중앙회 관계자는 "강제성이 있는 부분이다 보니 (빠졌다)"며 “TF서 나올 내용은 아니고 중앙회 내부 감독 부서에서 논의하고 있다”고 말했다. 구체적인 발표 시기에 대해서는 “좋은 방안이 나오면 할 수 있는 건 바로 시행을 할 수 있다”면서도 “언제 확정·결론이 나는지 말하기 어렵다”고 대답했다.

알맹이 빠진 상생안, 조합 간 격차 줄어들까

TF는 새로운 상생안 대신 현재 실시 중인 제도를 확대·활성화하겠다는 방침이다. 신협중앙회가 대출수요자를 발굴해 중소형 업체에 중개하는 연계대출제도나, 소형조합으로부터 자금을 수탁 받아 대신 운영하고 이익을 배분하는 실적상품을 늘리겠다는 것이다. 일종의 멘토-멘티 제도처럼 대형조합과 중·소형 조합을 연계시켜주는 선도조합제도도 언급했다.

그러나 연계대출제도와 실적상품은 지난해 11월부터, 선도조합제의 경우 2014년부터 실시해온 제도다. 기존의 대안을 활용하는 수준에서 크게 못 벗어난 셈이다. 구체적인 실시 일자도 미정인 상황이라 조합 간 격차 문제를 해소할 수 있을지 의문이라는 분석이 나온다.

금융감독원의 금융통계정보시스템에 공시된 신협의 반기별 재무상태표를 보면 2018년 6월부터 지난해 6월까지 대·중·소형 조합 간의 격차는 갈수록 벌어지고 있다.

대형조합일수록 자산규모가 늘고 소형조합일수록 정체되거나 역성장하는 추세다. 실제로 서울지역에서 가장 규모가 큰 은평조합(자산 4600억원)은 이 기간 25% 넘게 자산이 늘었다. 두 번째로 큰 든솔조합(4324억)도 17% 성장했다. 반면 자본금이 적은 경남 삼성공조조합(9억4400만원)이나 전남 조성조합(182억)은 각각 9.95%, 1.12% 역성장하기도 했다.

예치금 역시 비교적 대형조합이 밀집한 서울지역에 몰려 반기마다 평균 8.22%씩 늘어났다. 이 기간 서울 지역의 예치금은 총 35.19% 확대됐다. 중·소형 조합이 많은 울산(0.57%)·전북(3.66%) 지역은 예치금이 소폭 상승한 것과 대조적이다. 평균 성장률이 가장 낮았던 경남(-1.27%)의 경우 총 예치금이 5.48% 감소하면서 서울과의 예치금 격차가 1조6572억원에서 2조2731억원으로 벌어졌다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr