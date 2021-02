광주 광산구, 내달 5일까지 도서문화 진흥 지원사업 공모

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 내달 5일까지 ‘독서문화 지원사업’ 공모 접수를 받는다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 ‘독서동아리 활동비 지원’과 ‘작은도서관 활성화 지원’ 등 두 분야로 나눠 진행된다.

독서동아리 활동비 지원 분야는 광산구통합도서관 독서동아리에 등록된 모임이 대상이다.

선정된 35곳의 동아리에는 30만 원씩 도서구입비를 지원한다.

올해는 시범사업으로 사회적 가치를 실천하는 동아리 4곳도 선정한다.

지역사회에서 독후 활동과 재능기부를 결합해 활동하는 이들 동아리에는 도서구입비 및 재료비로 최대 100만 원을 지급한다.

작은도서관 활성화 지원 분야는 지난해 말 기준 등록 작은도서관에 프로그램비, 도서구입비, 자원봉사활동실비를 지원하는 사업이며, 총 4개 분야로 나눠 마을공동체 2개관, 특성화 1개관, 맞춤형 25개관, 독서동아리 4개관을 지원할 예정이다.

독서동아리에 신청할 경우 다른 3개 분야에도 중복 신청할 수 있다.

자세한 내용은 광산구홈페이지 ‘공고’란에서 볼 수 있고, 안내는 광산구 도서관과에서 한다.

광산구 관계자는 “이번 공모사업을 통해 독서동아리와 작은도서관의 자생력 향상에 기여하겠다”고 말했다.

