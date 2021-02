'50만명 사수' 포항시, 주민등록 전입자 1명당 30만원 지급

24일부터 주소지 관할 행정복지센터서 신청 접수

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 51만 인구회복을 위해 전입자를 대상으로 주소이전 지원금을 지급한다고 22일 밝혔다.

지원대상은 다른 시·군·구에 1년 이상 주민등록을 두고 있다가 올해 1월1일 이후 포항시 관내로 전입한 시민이다. 근로자 이주정착지원금 등 주소이전에 따른 다른 지원을 받은 사람과 군인 중 병사는 제외된다.

주소이전 지원금은 1인당 30만원을 포항사랑상품권으로 지급한다. 지원금을 지급받고 1년 이내 관외로 전출 시 전액 환수 조치된다.

사업 추진에 앞서 포항시는 지난 17일 읍·면·동 행정복지센터 담당자를 대상으로 주소이전 지원금 지급사업에 대한 교육을 실시했다.<사진> 주소이전 지원금 신청 접수는 24일부터 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터에서 이뤄진다.

이강덕 포항시장은 "경북 제1의 도시로서의 위상과 자존심을 지키기 위해 포항시는 51만 인구회복을 2021년 시정의 최우선 과제로 정하고 시민들과 함께 모든 역량을 결집하여 인구위기를 극복해나가겠다"고 전했다.

한편, 2020년 우리나라는 출생자수가 사망자수보다 적은 '인구 데드크로스'가 발생한 가운데 포항시 인구도 2015년 51만9584명에서 2020년 50만2916명으로 5년 1만6668명이나 감소했다. 특히 2020년 한해 동안 4109명이나 줄어들면서 위기감이 증폭됐다.

