식약처, 식품안전국가인증제 온라인 설명회 개최

관련 정책방향·지원사업 등 소개

[아시아경제 김지희 기자] 식품의약품안전처는 한국식품안전관리인증원과 함께 이달 25일 식품 수출업체를 대상으로 '식품안전국가인증제' 온라인 설명회를 진행한다고 22일 밝혔다.

식품안전국가인증제는 국내 식품 산업의 해외 진출을 지원하기 위해 수출 식품의 안전성을 국가가 인증하는 제도다. 식약처는 제도 마련, 통관 지원 등을 추진 중이다.

이번 설명회에서는 식품안전국가인증제 관련 정책 방향, 식품안전국가인증제 지원사업 안내, 주요 수출국의 수출 관련 이슈 소개 등이 이뤄진다. 특히 수출 상대국 규제에 대한 맞춤형 상담과 안전성 검사 지원 등 사업 전반에 대해 구체적으로 소개할 예정이다.

식약처 관계자는 "국내 식품의 수출 경쟁력 향상에 좋은 계기가 될 것으로 기대한다"며 "식품 안전뿐 아니라 식품산업 활성화 지원을 위해 다양한 정책적 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr