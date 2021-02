서울시립미술관, 공립미술관 평가인증서 최고점(종합)

문체부, 인증 공립미술관 41곳 발표…경기도미술관·성북구립미술관 등

서울시립미술관이 공립미술관 평가인증에서 최고점을 받았다.

지난해 7월부터 공립미술관 쉰다섯 곳(등록 3년 경과)을 평가한 문화체육관광부는 22일 인증 공립미술관 마흔한 곳을 발표했다. 서울시립미술관은 ▲설립목적의 달성도 ▲조직·인력·시설 및 재정 관리의 적정성 ▲자료의 수집 및 관리의 충실성 ▲전시 개최 및 교육 프로그램 실시 실적 ▲공적 책임 등 다섯 범주(14개 지표) 평가 합산에서 최고점을 기록했다. 전시 개최 및 교육 프로그램 실시 실적 등에서 우수하다고 평가됐다. 조직·인력·시설 및 재정 관리의 적정성에서는 부산시립미술관, 자료의 수집 및 관리의 충실성에서는 백남준아트센터가 각각 최고점을 얻었다.

공립미술관 평가인증은 운영 성과를 내실화하고 문화 서비스를 향상하기 위해 지난해 첫 발을 뗐다. 최진 문체부 문화예술정책실 문화기반과장은 "운영 전반을 평가하되 운영주체(광역·기초)·설립 목적(작가 중심 기관·지자체 대표 기관)별 규모 및 인력 차이로 불이익을 받지 않도록 최근 3년간 운영 개선 실적을 평가에 반영했다"고 설명했다.

인증 공립미술관은 서울시립미술관을 비롯해 겸재정선미술관, 경기도미술관, 경남도립미술관, 경주예술의전당 알천미술관, 고암이응노 생가기념관, 고양아람누리 아람미술관, 공립인제내설악미술관, 광주광역시립미술관, 김해문화의전당 윤슬미술관, 남도전통미술관, 대구문화예술회관 미술관, 대구미술관, 대전시립미술관, 무안군오승우미술관, 백남준아트센터, 부산광역시립미술관, 서귀포기당미술관, 성남아트센터 큐브미술관, 성북구립미술관, 소암기념관 등이다. 양구군립 박수근미술관과 양주시립 장욱진미술관, 양평군립미술관, 여주세계생활도자관, 영암군립 하정웅미술관, 이응노미술관, 이중섭미술관, 이천시립 월전미술관, 인천아트플랫폼, 전북도립미술관, 제주도립김창열미술관, 제주도립미술관, 제주추사관, 제주현대미술관, 종로구립 박노수미술관, 진천군립 생거판화미술관, 창원시립 마산문신미술관, 청주시립 대청호미술관, 클레이아크 김해미술관, 포항시립미술관도 함께 이름을 올렸다.

최 과장은 "다섯 범주 평균 달성도에서 공적 책임이 69.5%로 가장 낮았다. 14개 지표에서는 상생 협력(58.5%), 자료 수집(61.8%), 관람객 개발(61.8%), 재정 관리(68.5%) 순으로 낮게 나타났다"며 "하반기에 담당자들을 대상으로 기관 우수사례를 공유하고 평가범주 및 지표별 미흡한 사례에 대해 상담하겠다"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr