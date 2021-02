“더 밝게, 더 선명하게” LG전자, 고해상도 비즈니스 프로젝터 ‘LG프로빔’ 2종 출시

가정용 프로젝터 시장에 이어 비즈니스 시장 본격 공략

6000안시루멘 밝기에 4K UHD 해상도로 최대 300형 대화면 구현 가능

무선연결·웹브라우저·업무용 소프트웨어 등 제공해 사용편의성 극대화

[아시아경제 구은모 기자] LG전자가 상업용 프로젝터 시장 공략에 나선다.

LG전자는 22일 고해상도 비즈니스 프로젝터 ‘LG 프로빔(ProBeam)’ 신제품 2종을 국내에 출시한다고 밝혔다. LG 프로빔은 LG전자가 지난해 처음으로 선보인 비즈니스 프로젝터 브랜드로 LG전자는 프로젝터 시장에서 가정용은 ‘LG 시네빔(CineBeam)’, 사무용은 LG 프로빔으로 이원화해 운영하고 있다.

신제품 2종(모델명 BU60PST, BF60PST)은 전작보다 밝아진 6000안시루멘(ANSI lumen)의 밝기를 제공한다. 6000안시루멘은 촛불 6000개를 동시에 켰을 때 밝기와 유사한 수준으로 낮에 회의하는 상황에서도 선명하게 화면을 보여준다. 일반 램프 광원보다 약 5배 긴 2만시간 정도를 사용할 수 있는 레이저 광원을 탑재했다.

BU60PST는 최대 300형 크기 화면에 4K UHD 해상도도 지원한다. 비즈니스 프로젝터 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 WUXGA 해상도 대비 약 4배 더 선명하고 또렷한 화질을 보여준다. 또 최대 명암비가 3백만:1에 달해 시인성도 뛰어나다. 밝은 부분을 더 밝게, 어두운 부분을 더 어둡게 표현하는 HDR10 기능도 갖춰 자연스럽고 생동감 넘치는 화질을 보여준다.

신제품은 웹 브라우저를 탑재해 유·무선 네트워크만 연결하면 PC 등을 연결하지 않고도 인터넷을 이용할 수 있다. 오피스뷰어, 영상뷰어 등 소프트웨어를 내장해 PC를 연결하지 않고도 USB에 저장된 PPT, 엑셀 등 문서나 영상을 편리하게 볼 수 있다.

LG 프로빔의 스크린 쉐어와 화면 미러링 기능을 이용하면 안드로이드 운영체제를 탑재한 IT 기기의 화면을 실시간으로 공유할 수 있다. 사용자는 LG 프로빔과 무선으로 연결한 노트북·스마트폰 등의 화면을 대화면에 띄워 회의를 진행할 수 있다.

신제품은 크기와 형태가 제각각인 회의실 공간을 고려해 다양한 화면 맞춤 기능을 탑재했다. 특히 BU60PST는 화면 테두리의 최대 12개 지점에서 화면을 늘리고 줄일 수 있어 정확하고 반듯한 화면을 보여준다. 대부분의 프로젝터는 화면 모서리 4곳에서만 화면 모양을 조절할 수 있어 설치 위치에 따라 화면을 정교하게 조절하기가 어려웠다.

고객들은 LG전자 B2B 홈페이지에서 LG 프로빔 관련 상담 및 견적 문의를 통해 구입할 수 있다.

김선형 LG전자 한국HE마케팅담당 “LG 프로빔은 프로젝터 시장에서 쌓아온 혁신 기술과 노하우를 적극 적용한 제품”이라며 “프로빔을 앞세워 프리미엄 프로젝터 시장을 지속 공략할 것”이라고 강조했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr