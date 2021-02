삼성금융계열사, 스타트업 발굴 위한 오픈 컬래버레이션 개최

[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 75,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 75,600 2021.02.22 08:28 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성생명, 뇌·심혈관 질환 전조부터 중증까지 보장주요 상장사 '배당 축포' 쏜다…주주 달래기 나선 LG화학 5배 급증 보험사 핀테크 자회사 소유 가능해졌지만…'2년 간 0건'(종합) close 등 삼성그룹 금융관계사들이 스타트업과 상생을 통한 금융 혁신 성공사례 발굴을 위해 '제2회 삼성금융 오픈 컬래버레이션'을 개최한다고 22일 밝혔다.

삼성금융 오픈 컬래버레이션은 심사를 거쳐 본선 진출 기업을 선정한 후, 삼성금융과의 협력을 통해 솔루션과 사업모델을 개발하고 올해 9월 발표회를 통해 최종 우승팀을 가리게 된다.

올해에는 스타트업의 원활한 프로젝트 수행을 위해 지원을 한층 강화했다. 본선에 진출하는 13개의 스타트업은 3000만원의 지원금을 받게 되며 삼성금융과 공동 프로젝트 추진 기간도 4개월로 확대됐다.

각 금융사별로 1팀씩 선발하는 우승 스타트업은 1000만원의 추가 시상금과 지분투자 기회도 부여 받는다. 지난 1회 대회 우승팀인 '위힐드'는 삼성생명으로부터 10억원의 지분투자를 받아 AI를 활용한 고객 맞춤형 헬스케어 서비스 개발을 추진하고 있다.

참가를 희망하는 국내 스타트업과 중소기업은 공식 홈페이지를 통해 접수 가능하다. 삼성금융에서 제시하는 과제는 각 사별 특성에 맞춘 도전과제 17개, 금융사간 시너지를 위한 공통과제 2개 및 자유주제로 구성된다.

삼성금융 관계자는 "삼성금융과 스타트업의 상생으로 미래 금융의 성장을 위한 새로운 기회를 찾고, 혁신을 담아낸 솔루션으로 국내 핀테크 수준을 한 단계 끌어올릴 것"이라고 말했다.

