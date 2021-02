지난해 개미들 삼성전자 배당금 1兆 돌파…전년比 3배 UP

지분율 늘고 특별배당까지…'초소액주주' 배당금 20배 급증

[아시아경제 이민우 기자] 지난해 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,600 전일대비 500 등락률 +0.61% 거래량 25,880,879 전일가 82,100 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 강한 반등! 반도체 품귀현상! 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’에 주목!삼성전자 "D램 작년 점유율 43.1% 추정…TV는 전년比 확대"외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 close 에 투자한 개인투자자들이 받는 배당금이 1조원을 돌파할 것으로 전망된다. 개인투자자들이 삼성전자를 집중 사들이며 지분율이 늘어난 데다 삼성전자가 특별배당을 실시해 전체 배당금 규모가 크게 늘어난 것으로 풀이된다.

21일 금융투자업계에 따르면 지난해 삼성전자(보통주 기준) 개인 소액주주의 배당금 총액은 1조1460억원으로 전년 3770억원 대비 204% 증가할 것으로 전망된다. 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에 공시된 각 연말 기준 삼성전자 개인 소액주주 지분율과 한국거래소 집계 분기별 개인 순매수액을 바탕으로 추산된 규모다.

실제로 지난해 말 삼성전자의 개인투자자 지분율은 6.49%다. 전년 말 3.62%보다 2.86%포인트 늘었다. 코로나19 사태 이후 '동학개미' 열풍 속에 뛰어든 초보 개인투자자들이 삼성전자를 안전한 우량주로 판단, 대거 사들인 영향으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 지난해 개인은 삼성전자 주식만 9조5952억원어치를 사들였다. 지난해 말 삼성전자 보유 개인투자자는 214만5317명으로 2019년 말 56만1449명의 약 4배로 늘었다.

삼성전자의 배당 자체도 늘었다. 분기별 정규배당인 주당 354원에 더해 지난해 4분기 결산배당에서 주당 1578원의 특별배당을 예고하면서 배당금 규모가 크게 늘어난 것이다. 개인 소액주주 지분율이 2019년과 동일하다면 이들이 받는 배당은 7180억원 수준으로 추산된다. 여기에 지분율이 2.86% 늘어나면서 배당금은 4300억원 가량 늘어날 전망이다.

한편 외국인이 받는 지난해 삼성전자 배당금은 총 9조9424억원으로 추정된다. 전년 4조8236억원보다 106% 늘었다. 삼성전자의 외국인 지분율은 지난해 말 55.82%로 2019년 말 56.89%보다 1.07%포인트 줄었다.

그 밖에 지난해 말 기준 지분율 5.34%인 20대 미만 미성년 주주가 4분기 결산배당에서 받는 금액은 114억원으로 예상된다. 전년 6억원 대비 18배 증가한 규모다. 보유 수량 100주 미만인 초소액주주의 4분기 결산배당 몫도 832억원으로 전년 대비 20배가량 급증했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr