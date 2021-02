탈북민 4명 "이인영 통일부 장관, 명예훼손으로 고소 예정"

[아시아경제 이승진 기자] 탈북민의 북한 인권 증언에 대해 이인영 통일부 장관이 '확인과 검증이 부족하다'고 말한 것을 두고 일부 탈북민이 법적 대응을 예고했다.

북한인권단체 사단법인 물망초는 탈북민 4명이 22일 이 장관을 허위사실에 의한 명예훼손으로 고소할 예정이라고 21일 밝혔다.

이들은 이 장관이 지난 3일 외신기자 간담회에서 '북한 인권 관련 탈북민 증언은 확인·검증하는 과정이 부족한 게 있다'고 말한 것을 두고 "탈북자들의 증언은 신뢰할 수 없는 거짓말이라는 취지의 발언"이라고 주장했다.

또 "북한에서 벌어지고 있는 총체적 참상을 생각한다면 빙산의 일각만을 겨우 드러내고 있는 것이 사실인데도 자신들의 증언을 거짓말인 양 해외 언론에 발언한 것은 자유를 찾아온 북한 이탈 주민들을 위협하는 행위"라고 고소장에 적시했다.

그러면서 "이인영 장관의 발언과 인식은 대한민국 헌법에 반하는 반역 행위이자 탈북자들에 대한 범죄"라면서 엄벌을 촉구했다.

고소인들은 오는 22일 오후 2시 서울중앙지방법원 앞에서 기자회견을 한 뒤 고소장을 접수할 예정이다.

