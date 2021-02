이재명 "기본소득 논쟁, 정파적으로 이용되선 안돼"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 자신이 주창한 '기본소득'과 관련해 다양한 의견이 제시되고 있는 것은 바람직하다면서도 정파적 이익 경쟁을 넘어 국리민복을 위한 비전경쟁이 돼야 한다고 강조했다.

이 지사는 19일 페이스북을 통해 "우리의 삶을 결정하는 것이 정치인데도 '정치'라는 단어에 대한 느낌이 좋지만은 않다"며 "정치인의 한 사람으로서 '정치'에 대한 국민의 인식을 어떻게 바꿔드릴 것인가는 언제나 무거운 과제"라고 운을 뗐다.

그는 이어 "정치에 대한 국민의 나쁜 인식을 바꾸는 것은 두 가지 길이 있다고 생각한다"며 "첫째는 '논쟁' 중심에서 '실행' 중심으로의 이동하는 것이고, 둘째는 정파적 이익 경쟁을 넘어 국리민복을 위한 가치경쟁, 비전경쟁으로 전환해야 한다"고 주장했다.

이 지사는 그러면서 "말이나 주장은 얼마든지 할 수 있지만 실행은 쉽지 않다"며 "삶에 영향을 주는 구체적 실천을 통해 이것이 정치라는 것을 보여줘야 한다"고 덧붙였다.

아울러 "현재의 '기본소득' 논쟁이 이러한 좋은 경쟁의 한 사례로 생각한다"며 "저는 제 주장만을 고집하지 않을 것이며 제 주장이 왜곡없이 있는 그대로 논의되기를 바라지만, 제 의견을 논박여지 조차 없는 완전무결한 것으로 생각지도 않는다"고 밝혔다.

또 "한 분 한 분의 진지하고 소중한 의견을 접하며 많이 배우고 그에 따라 제 생각도 다듬어지고 있어 감사한 마음"이라며 "기본소득은 어쩌면 그 자체보다 그 정책이 품고 있는 비전과 방향이 더 중요할 수도 있다"고 덧붙였다.

특히 "제가 이 훌륭한 정책경쟁에 참여할 수 있어 뿌듯하다"며 "기본소득 이외에도 여러 구상들을 두려움없이 제기하고 논쟁하며 또 배우겠다"고 약속했다.

