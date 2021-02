개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 3100선을 재탈환했다. 개인들의 순매수세와 장 막판 기관투자자들이 순매도 규모를 줄이면서 상승 마감했다.

19일 코스피는 전 거래일 대비 0.68%(20.96포인트) 오른 3107.62로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 3040.28까지 하락하며 장중 등락폭을 키웠다. 투자자 동향을 보면 개인은 4369억원어치 주식을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 3529억원, 738억원어치 주식을 내다 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자는 전 장보다 0.61% 오른 8만2600원에 장을 끝마쳤다. sk하이닉스(5.56%), LG화학(0.21%), NAVER(2.58%), 삼성바이오로직스(1.28%), 현대차(2.76%), 카카오(0.60%) 등도 상승했다.

코스닥지수는 이날 상승출발한 뒤 약세를 이어나갔다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.24%(2.31포인트) 내린 965.11로 장을 끝마쳤다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 786억원어치 주식을 사들였고 외국인과 기관은 각각 319억원, 273억원어치 주식을 순매도했다.

시가총액 상위종목 중에선 카카오게임즈(1.48%), 에코프로비엠(0.94%), 에이치엘비(13.53%)등이 상승했다. 셀트리온제약(-0.25%), 씨젠(-6.77%), 펄어비스(-6.47%)는 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “물가와 금리 상승에 대한 우려가 크게 작용하고 있는 가운데 미국과 중국의 갈등 고조가 이날 증시의 불안 요인으로 작용했다”며 “오후들어 중국 증시가 상승 반전하면서 국내 증시도 오름세를 보였지만 외국인과 기관의 동시 순매도가 지속되고 있고, 상승 종목 수가 하락 종목 수 대비 3분의 1 수준이라는 점을 고려했을 때 변동성에 대한 경계 심리는 유지해야 할 것”이라고 설명했다.

