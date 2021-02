[아시아경제 황준호 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 23,800 전일대비 50 등락률 +0.21% 거래량 4,589,052 전일가 23,750 2021.02.19 15:09 장중(20분지연) 관련기사 중대비위자가 성과급 '따박따박' 타가…권익위 "제도 개선"한국전력, 주가 2만 3950원.. 전일대비 -1.44%한국전력, 외국인 6만 1936주 순매도… 주가 -0.85% close 공사는 지난해 4분기 연결재무제표 기준 영업이익을 9337억600만원을 달성해, 흑자전환했다고 19일 공시했다. 매출액은 14조6922억7700만원을 달성해 전년대비 1.7% 줄었다.

