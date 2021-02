[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처(처장 김강립)가 한국화이자 코로나19 백신(제품명 코미나티주)에 대한 ‘코로나19 백신 안전성·효과성 검증 자문단’ 회의를 오는 22일 실시하고, 그 결과를 23일 공개한다.

코미나티주는 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동으로 개발한 메신저리보핵산(mRNA) 백신으로 지난달 25일 식약처에 품목허가를 신청해 현재 심사를 진행중이다.

식약처는 "허가신청 시 제출된 비임상·임상·품질 등의 자료를 면밀히 검토하고 있다"며 "이번 검증자문단 자문회의에서는 외부 전문가들로부터 안전성과 효과성, 임상적 의의에 대해 자문받을 계획"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr