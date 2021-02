부경대 곽기호 교수, 한국경영학회 혁신논문상 최우수상

부경대 곽기호 교수.

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대학교 곽기호 교수(기술경영전문대학원·산업 및 데이터공학과)가 한국경영학회(회장 이영면)의 ‘K-Management 혁신논문상’ 최우수상을 수상했다.

곽 교수는 19일 온라인 방식으로 열린 2021년 한국경영학회 동계학술대회에서 이 상의 초대 최우수상 수상자로 선정되는 영예를 안았다.

신설된 이 상은 한국적 경영방식의 발전과 한국의 혁신적 경영 분야 연구에 기여한 논문의 저자에게 수여하며 한국경영학회가 경영 관련 주요 학회로부터 추천받아 선정한다.

곽 교수는 지난해 한국경영학회 학술지 ‘Korea Business Review’에 음식 배달앱의 플랫폼 비즈니스 전략을 고찰한 논문 ‘성장기 시장 조성 플랫폼에서의 교차 보조 및 플랫폼 흡수 전략 비교: ‘우아한형제들’과 ‘딜리버리히어로코리아’의 사례를 중심으로’를 게재해 우수한 연구 성과를 인정받았다.

곽기호 교수는 KAIST 기술경영학과에서 박사학위를 받고 2016년 부경대에 부임해 기술혁신전략, 산업정책 분야에서 활발한 연구 활동을 펼치고 있다.

지난해에는 영국 파이낸셜타임즈 선정 경영학 분야 50대 학술지 중 하나인 ‘Research Policy’에 원자력 산업에 나타난 글로벌 산업 정당성 변화와 후발국 추격 성과를 논의한 논문 ‘Unpacking transnational industry legitimacy dynamics, windows of opportunity, and latecomers’ catch-up in complex product systems’를 게재하는 등 국제적으로 연구 실적을 인정받고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr





